В самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли маски и антисептики

В части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики, цены на которые в некоторых супермаркета значительно поднялись. Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей, передают Українськi Новини.

Масок и антисептиков не оказалось аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров’я" и "Подорожник".

Ожидается их поступление в аптеки, но точные сроки не называются.

В аптеках "Виталюкс" и "Фармация", по состоянию на 12:00, маски и антисептики есть в продаже; в сети "Виталюкс" в качестве антисептика предлагают спирт.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в городской транспорт исключительно в медицинских масках.

Тем временем из Украины незаконно пытались вывести 50 тысяч медицинских масок в Польшу.