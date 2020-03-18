подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 марта 2020, среда, 14:16 279
Общество 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
В самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли маски и антисептики

В самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли маски и антисептики

Елена Новикова
Аптеки, Маски, киевские аптеки, медицинские маски, защита от коронавируса, антисептик, Виталюкс, Фармация, Подорожник, Бажаємо здоров'я, Аптека низьких цін
Медицинская маска. Фото: freepik
Медицинская маска. Фото: freepik

В части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики, цены на которые в некоторых супермаркета значительно поднялись. Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптечных сетей, передают Українськi Новини.

Масок и антисептиков не оказалось аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров’я" и "Подорожник".

Ожидается их поступление в аптеки, но точные сроки не называются.

В аптеках "Виталюкс" и "Фармация", по состоянию на 12:00, маски и антисептики есть в продаже; в сети "Виталюкс" в качестве антисептика предлагают спирт.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что пассажиры будут допускаться в городской транспорт исключительно в медицинских масках.

Тем временем из Украины незаконно пытались вывести 50 тысяч медицинских масок в Польшу.

Больше новостей о: Аптеки Маски киевские аптеки медицинские маски защита от коронавируса антисептик Виталюкс Фармация Подорожник Бажаємо здоров'я Аптека низьких цін

Где в Украине заказать доставку лекарств на дом...
В Польшу снова пытались вывезти медицинские маски...
Цены на лекарства в Киеве подскочили почти на 9%: ...
Без переплат. Как сделать защитную маску своими ру...
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
В Роттердаме отменили "Евровидение-2020" из-за коронавируса 16:00
Карантин, школьники. Фото: poliksal.uа
В сети распространили фейк, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина: КГГА опровергла 15:56
Давно известное лекарство может помочь в борьбе с коронавирусом, - ученые 15:53
Fozzy Group не будет вводить ограничения на количество покупок 15:52
В Раде устанавливают с кем мог контактировать заболевший коронавирусом депутат Шахов 15:48
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Среди 14 случаев коронавируса в Украине есть депутат Рады, - МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok