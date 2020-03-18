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18 марта 2020, среда, 18:30 528 Инфографика
Общество 2020-03-18T19:09:32+02:00
Українські Новини
Пять основных правил, которые помогут избежать коронавируса

Пять основных правил, которые помогут избежать коронавируса

Елена Новикова
Пандемия, Профилактика, Коронавирус, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

В то время, как в ВОЗ объявила пандемию коронавируса, каждый день количество инфицированных коронавирусом увеличивается, а страны закрывают границы и вводят карантин, важно тщательно заботиться о своем здоровье. На сегодняшний день нет определенного лекарства от коронавируса Covid-19, а вакцину только тестируют. Но если следовать простым правилам, то можно значительно уменьшить шансы заболеть коронавирусом нового типа. О том, какие правила помогут защититься от коронавируса, сообщает Всемирная огранизация здравоохранения.

Пять правил для того, чтобы избежать инфицирования коронавирусом:

  1. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
  2. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.
  3. Не прикасайтесь руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
  4. Оставайтесь дома, но если все же пришлось выйти на улицу используйте трёхслойные маски и одноразовые перчатки.
  5. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Также ВОЗ уточняет, что при  повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

Правила. Инфографика: Центр общественного здоровьяПравила. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали 14 случаев заболевания коронавирусом

Тем временем в мире за сутки инфицировались более 12 тысяч людей.

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