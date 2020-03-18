Пять основных правил, которые помогут избежать коронавируса

В то время, как в ВОЗ объявила пандемию коронавируса, каждый день количество инфицированных коронавирусом увеличивается, а страны закрывают границы и вводят карантин, важно тщательно заботиться о своем здоровье. На сегодняшний день нет определенного лекарства от коронавируса Covid-19, а вакцину только тестируют. Но если следовать простым правилам, то можно значительно уменьшить шансы заболеть коронавирусом нового типа. О том, какие правила помогут защититься от коронавируса, сообщает Всемирная огранизация здравоохранения. Пять правил для того, чтобы избежать инфицирования коронавирусом: Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Не прикасайтесь руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Оставайтесь дома, но если все же пришлось выйти на улицу используйте трёхслойные маски и одноразовые перчатки. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Также ВОЗ уточняет, что при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Правила. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали 14 случаев заболевания коронавирусом. Тем временем в мире за сутки инфицировались более 12 тысяч людей.