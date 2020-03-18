Пять основных правил, которые помогут избежать коронавируса

Пять правил для того, чтобы избежать инфицирования коронавирусом:

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Не прикасайтесь руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Оставайтесь дома, но если все же пришлось выйти на улицу используйте трёхслойные маски и одноразовые перчатки. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Также ВОЗ уточняет, что при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

Правила. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали 14 случаев заболевания коронавирусом.

Тем временем в мире за сутки инфицировались более 12 тысяч людей.