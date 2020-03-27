За день в Україні 92 нових випадки коронавірусу, всього заразилися 310 осіб, - МОЗ 23:50

У Київ не будуть пускати з температурою - на в'їзді її всім будуть міряти, - депутат 23:20 Документ

Богдан Данилишин: Важливе значення щодо змін до Державного бюджету буде мати не тільки дефіцит, а й підходи щодо підтримки вітчизняного виробника та науки 22:37 Думка

Одеський губернатор не зміг назвати опорні лікарні області з боротьби з коронавірусом, – ЗМІ 22:28