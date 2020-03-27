За день в Україні 92 нових випадки коронавірусу, всього заразилися 310 осіб, - МОЗ

Кількість хворих на коронавірус в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 92 людини до 310.Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини."В Україні зафіксовані 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - сказано в ньому.Станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.За добу виявлено 92 нових випадки.Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, що в'їжджають і виїжджають до 24 квітня. Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.Також у Львівській області хочуть провести масове тестування громадян на коронавірус. Крім того, як утримати на карантині літніх людей.Тим часом позачергове засідання Ради з коронавірусу і бюджету планується у понеділок. Президент зазначив, що позачергові засідання Ради проводитимуться не один раз.