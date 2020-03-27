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27 березня 2020, пʼятниця, 23:50 22
Суспільство 2020-03-27T23:54:11+02:00
Українські Новини
За день в Україні 92 нових випадки коронавірусу, всього заразилися 310 осіб, - МОЗ

За день в Україні 92 нових випадки коронавірусу, всього заразилися 310 осіб, - МОЗ

Валерия Драгомирова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

Кількість хворих на коронавірус в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 92 людини до 310.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"В Україні зафіксовані 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - сказано в ньому.

Станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За добу виявлено 92 нових випадки.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, що в'їжджають і виїжджають до 24 квітня.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.

Також у Львівській області хочуть провести масове тестування громадян на коронавірус.

Крім того, як утримати на карантині літніх людей.

Тим часом позачергове засідання Ради з коронавірусу і бюджету планується у понеділок. Президент зазначив, що позачергові засідання Ради проводитимуться не один раз.

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