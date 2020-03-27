Внеочередное заседание Рады по коронавирусу и бюджету планируется в понедельник, - Зеленский

Несмотря на то, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал встречу депутатов на воскресенье 29 марта, внеочередное заседание Верховной Рады планируется в понедельник, 30 марта.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось именно в понедельник", - сказал он.

Зеленский отметил, что приоритетные темы для заседания - это подготовка некоторых законопроектов, связанных с коронавирусом, а также изменения в бюджет.

Он отметил важность пересмотра бюджета для функционирования экономики страны. Президент отметил, что внеочередные заседания Рады будут проводиться не один раз.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине предложили уменьшить расходы на субсидии на 8,3 млрд гривен.

Тем временем по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218. А за границей зафиксровали четверту смерть украинца от COVID-19. В Италии умерла женщина до подтверждения ей диагноза.