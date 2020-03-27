Как отвлечь и удержать на карантине пожилых людей, - советы экспертов

Как рассказали немецкие ученые, возрастная категория людей, находящаяся в группе риска заболевания коронавирусом - 45 и выше лет. Согласно статистике, люди преклонного возраста наиболее склонны к заражению и в дальнейшем, к летальному исходу. Это означает, что на карантине в самоизоляции желательно оставаться именно старшему поколению. О том, как убедить старших людей оставаться дома, рассказали эксперты социального ток-шоу "Касается каждого" телеканала "Интер".

Эксперты советуют для начала понять причину их активности и рекомендуют следующее:

Перестаньте давать советы и комментировать их действия

Данный совет дала эксперт ток-шоу Вера Романова:

"Уберите эмоции. Начните говорить с ними исключительно на языке цифр и аналитики. Именно так поступает большинство СМИ. В этом случае есть шанс, что в многочисленных разговорах с друзьями и знакомыми они быстро обменяются этой информацией и достаточно напугают друг друга фактами о пандемии, чтобы реже покидать пределы дома", - рассказала Романова.

Не оставляйте наедине с эмоциями

"Когда человек сильно нервничает, у него возникает непреодолимое желание действовать и разделить с кем-то эмоции,– говорит Наталия Ломоносова. – Поэтому тот, кто живет один, будет стремиться на улицу, чтобы с кем-то поговорить. Обязательно два, а лучше – три раза в день звоните родителям. Просто так. "Мама, я звоню узнать, как ты себя чувствуешь. Расскажи, как ты переживаешь это все. Как ты успокаиваешься? Что ты покушала? Какие у тебя планы?" Чтобы они знали, что три раза в день им точно есть с кем поговорить", - отметила эксперт.

Окружите заботой

"Выйти на улицу для старших родственников сейчас – это один из вариантов напугать всех и заставить приехать и проводить вместе больше времени,– считает эксперт ток-шоу Наталия Ломоносова.

"Если вы дадите им почувствовать, что вы о них заботитесь, что вы о них думаете, волнуетесь, люди в возрасте успокоятся. Несколько звонков в день, точные инструкции: мама или папа, я привожу тебе продукты и необходимые лекарства, занимаюсь платежками, а ты никуда не выходишь, сейчас ты полностью полагаешься на меня. В этом смысле для них райское время: ребенок им звонит, любит, переживает, заботится", - добавила эксперт.

Подумайте об их одиноких друзьях

"В это время стоит позаботиться не только о своих пожилых родителях, бабушках и дедушках, но и об их близком окружении. Именно поход к тете Шуре, живущей на другом конце города, с целью проверить, как она там одна и не одиноко ли ей, может стать главным толчком к выходу из дома. Привезите продукты тете Шуре, разберитесь с ее платежками. Ваша мама или бабушка будет спокойна — будете спокойнее и вы".Кроме того, помогите организовать коммуникацию между вашими близкими и их друзьями, продолжает Вера Романова: "Им очень важно не потерять это общение. Научите пользоваться Skype или видеозвонками по Viber и мессенджеру. Попросите детей или внуков подруги сделать то же самое. Так они получат нужное общение, не выходя из дома", - резюмировала Романова.

Подключите окружающих

"Даже если вы выполните все предыдущие пункты, не факт, что у вас получится удержать ситуацию под контролем. Люди старшего поколения хотят дать всем понять: они самые главные, никто им не указ. Иногда они выходят просто из вредности, наперекор. Одна моя близкая знакомая вот так выходила: в парк пройтись, попить кофе. На третий день девушка в ларьке, где знакомая покупала кофе, сказала: "Идите домой. Я вам кофе больше не продам". Та пришла домой и поделилась с домашними: "Наверное, и правда, не буду ходить". Оказалось, что не только ее дети, но и другие люди считают, что ей нужно сидеть дома. И это сработало", - посоветовала Ломаносова.

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