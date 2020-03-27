Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус

В то время, как в Киеве проверяют еще 32 подозрения на коронавирус, Львовская областная государственная администрация (ОГА) заявляет о намерении запустить массовое тестирование жителей области на коронавирус с средины следующей недели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА, передают Українськi Новини.



"Все силы направлены на то, чтобы защитить жителей Львовской области. Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это понадобится немало усилий..." - отметил председатель ОГА Максим Козицкий.



Указано, что это совместный проект ОГА и Львовского ИТ Кластера.



Коцизцкий отметил, что первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.



Как сообщали Українськi Новини, за день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся.



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