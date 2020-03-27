подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 18:17 936
Общество 2020-03-27T18:34:58+02:00
Українські Новини
Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус

Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус

Валерия Драгомирова
Львовская ОГА, Коронавирус во Львовской области, Массовое тестирование, Тестирование на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Киеве проверяют еще 32 подозрения на коронавирус, Львовская областная государственная администрация (ОГА) заявляет о намерении запустить массовое тестирование жителей области на коронавирус с средины следующей недели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА, передают Українськi Новини.


"Все силы направлены на то, чтобы защитить жителей Львовской области. Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это понадобится немало усилий..." - отметил председатель ОГА Максим Козицкий.

Указано, что это совместный проект ОГА и Львовского ИТ Кластера.

Коцизцкий отметил, что первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, за день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся.

Кроме того, как отвлечь и удержать на карантине пожилых людей.

Тем временем можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Больше новостей о: Львовская ОГА Коронавирус во Львовской области Массовое тестирование Тестирование на коронавирус

Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко
Новости
Межбанк закрылся укреплением гривны 18:49
В Украине хотят разрешить использование не зарегистрированных лекарств для лечения коронавируса 18:34
Медведчук потребовал уволить и.о. министра образования за организацию конкурса рисунка дивизии СС "Галичина" с нацистской символикой 18:32
Италия пригрозила выходом из ЕС в связи с пандемией коронавируса 18:23
Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус 18:17
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok