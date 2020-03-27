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27 березня 2020, пʼятниця, 20:11 10
Європа 2020-03-27T20:15:02+02:00
Українські Новини
Карантин у Франції продовжили ще на два тижні

Карантин у Франції продовжили ще на два тижні

Елизавета Кесельман
Франція, коронавірус в Європі, Коронавірус у Франції, боротьба з коронавірусом
Франція. Фото:it.wikipedia.org
Франція. Фото:it.wikipedia.org

В той час, як в Україні карантин продовжили до 24 квітня, влада Франції також оголосила про продовження карантину ще на два тижні у зв'язку з наростанням інфекції COVID-19 серед населення. Про це передає видання Actu17.

Як заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, карантин вирішено продовжити до 15 квітня в цілях уповільнення поширення епідемії коронавіруса.

До сьогоднішнього дня карантин повинен був тривати до 31 березня. На даний момент закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри.

Як повідомляли Українські Новини, в Парижі людей без місця проживання тимчасово поселили в готелі.

Крім того, у зв'язку з пандемією коронавірусу Італія прогрозила виходом з Європейського Союзу.

Такодж умови карантину посилила Швеція: заборонено збиратися компанією більше, ніж 50 осіб.

Тим часом, Китай надіслав Іспанії партію "бракованих" тестів на коронавірус а Грузія відмовилася прийняти партію експрес-тестів на коронавірус від тієї ж компанії, що й Іспанія.

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