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  • Швеция ужесточает условия карантина: с воскресенья запрещаются все массовые собрания с более 50 участниками
27 марта 2020, пятница, 17:59 207
Европа 2020-03-27T18:34:03+02:00
Українські Новини
Швеция ужесточает условия карантина: с воскресенья запрещаются все массовые собрания с более 50 участниками

Швеция ужесточает условия карантина: с воскресенья запрещаются все массовые собрания с более 50 участниками

Елизавета Кесельман
Швеция, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Швеции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

После того, как Швеция ограничила въезд и выезд для иностранцев, в стране с 28 марта официально запрещаются все массовые мероприятия с более, чем 50 участниками в связи с быстрым распространением коронавируса. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что 27 марта, в четверг, премьер-министр Швеции Стефан Лофвен заявил, что в случае нарушение запрета, жителям грозит штраф или тюремный срок до 6 лет.

"Целью правительства является, конечно, максимально ограничить распространение. Правительство решило запретить публичные собрания более 50 человек", - сообщил Лофвен.

Как сообщали Українські Новини, шведская экоактивитска Грета Тунберг утверждает, что заразилась коронавирусом и отправилась на самоизоляцию без подтверждения тестом, поскольку в Швеции тест на коронавирус делают только в экстренных случаях. 

Кроме того, в Украине по последним данным подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом. 

Тем временем за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

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