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24 марта 2020, вторник, 15:04 890
Европа 2020-03-24T15:04:55+02:00
Українські Новини
В Париже людей без места жительства заселят в гостиницы на время пандемии

В Париже людей без места жительства заселят в гостиницы на время пандемии

Елизавета Кесельман
Франция, Париж, Бездомные, Коронавирус во Франции
Париж Фото: pixabay
Париж Фото: pixabay

В связи с тем, что эпидемия коронавируса в мире не идет на спад, и количество умерших достигло более, чем 16 тысяч человек, в Париже бездомных людей временно заселят в гостиницы. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что бездомных заселят в пустые отели, а власти города забронируют еще номера для их самоизоляции.

Отмечается, что на сегодняшний день в городе забронировано 50 номеров в отеле CIS Paris Kellerman, и планируется увеличить до 170 номеров.

Кроме того, гостиничная группа Accor также предложила дополнительные 500 номеров в Париже и других городах. Комнаты будут для одного человека, чтобы минимизировать контакт между гостями.

Как сообщали Українські Новини, в США танцовщицы из стриптиз-клуба из-за карантина начали доставлять еду на дом. 

Кроме того, два брата закупили 18 тысяч антисептиков, чтобы продать по завышенной цене. Средства "забанили" и отдадут на благотворительность.

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