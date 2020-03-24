В Париже людей без места жительства заселят в гостиницы на время пандемии

В связи с тем, что эпидемия коронавируса в мире не идет на спад, и количество умерших достигло более, чем 16 тысяч человек, в Париже бездомных людей временно заселят в гостиницы. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что бездомных заселят в пустые отели, а власти города забронируют еще номера для их самоизоляции.

Отмечается, что на сегодняшний день в городе забронировано 50 номеров в отеле CIS Paris Kellerman, и планируется увеличить до 170 номеров.

Кроме того, гостиничная группа Accor также предложила дополнительные 500 номеров в Париже и других городах. Комнаты будут для одного человека, чтобы минимизировать контакт между гостями.

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