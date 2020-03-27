подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новости
  • Мир
  • Грузия отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус
27 марта 2020, пятница, 19:41 321
Мир 2020-03-27T19:41:53+02:00
Українські Новини
Грузия отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус

Грузия отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус

Елизавета Кесельман
Грузия, Китай, коронавирус в Грузии, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП

В то время, как Испания вернула Китаю партию некачественных тестов на коронавирус, после того, как первые 9 тысяч оказались бракованными, Грузия вовсе отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус. Об этом передает издание "Новости Грузия".

Правительство планировало закупить 215 тысяч тестов на коронавирус у той же компании, что и Испания - Shenzhen Bioeasy Biotechnology, которая, по словам посольства Китая, не имеет лицензии и гарантии на продажу, и не входит в список классифицированных поставщиков.

По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, до сих пор в Грузию тест-системы Bioeasy не поступили, а соглашение с Shenzhen Bioeasy Biotechnology уже аннулировано. При этом она отметила, что деньги на покупку китайских тестов не были перечислены.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля, через два дня - второй.  

Тем временем, согласно последним данным на 28 марта, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 532 692 человека, из которых погибших - 24 075.

Больше новостей о: Грузия Китай коронавирус в Грузии тесты на коронавирус

Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
В Киеве уже 55 больных коронавирусом, проверяют еще 32 подозрения, - Кличко
Новости
Интер покажет обращение Митрополита Онуфрия в связи пандемией коронавируса 20:28
В Днипре больных коронавирусом переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов, - Корбан 20:16
Для украинцев открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей 20:16
Карантин во Франции продлили еще на две недели 20:11
Финансирование Минобразования хотят урезать почти на 6 млрд грн 19:50
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok