Грузия отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус

В то время, как Испания вернула Китаю партию некачественных тестов на коронавирус, после того, как первые 9 тысяч оказались бракованными, Грузия вовсе отказалась принять от Китая экспресс-тесты на коронавирус. Об этом передает издание "Новости Грузия".

Правительство планировало закупить 215 тысяч тестов на коронавирус у той же компании, что и Испания - Shenzhen Bioeasy Biotechnology, которая, по словам посольства Китая, не имеет лицензии и гарантии на продажу, и не входит в список классифицированных поставщиков.

По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, до сих пор в Грузию тест-системы Bioeasy не поступили, а соглашение с Shenzhen Bioeasy Biotechnology уже аннулировано. При этом она отметила, что деньги на покупку китайских тестов не были перечислены.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля, через два дня - второй.

Тем временем, согласно последним данным на 28 марта, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 532 692 человека, из которых погибших - 24 075.