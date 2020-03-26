В зараженій коронавірусом Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від епідемії

Іспанія є четвертою країною в Європі, де спостерігається одна з найвищих смертностей від коронавірусу. Днями, епідпоріг COVID-19 у країні Китай обігнав. Однак, за останніми даними, вперше за тиждень смертність від інфекції значно зменшилася. Про це передає іспанське видання El Pais. Зокрема, за останню добу в країні померли 655 заражених, а всього кількість смертей становить 4089. При цьому кількість заражених перевищила 56 тисяч, добовий приріст склав більш 8,5 тис. На даний момент, на карантин закриті школи і університети, а також громадському, залізничному транспорту і судноплавним підприємствам запропоновано перейти в режим роботи з зниженою навантаженням. Як повідомляли Українські Новини, Індія ввела наймасштабніший і небезпечний карантин. У країні заборонили виходити з дому, навіть при наявності вагомої причини. Тим часом, в Італії епідемія коронавірусу значно йде на спад. Крім того, в Ірані для боротьби з коронавірусом введуть посилені заходи, а Росія з завтрашнього дня припиняє авіасполучення з усіма країнами.