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  • В зараженій коронавірусом Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від епідемії
26 березня 2020, четвер, 15:33 16
Світ 2020-03-26T17:00:03+02:00
Українські Новини
В зараженій коронавірусом Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від епідемії

В зараженій коронавірусом Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від епідемії

Елизавета Кесельман
Іспанія, Коронавірус в Іспанії, боротьба з коронавірусом, спад епідемії
Іспанія. Фото: pixabay
Іспанія. Фото: pixabay

Іспанія є четвертою країною в Європі, де спостерігається одна з найвищих смертностей від коронавірусу. Днями, епідпоріг COVID-19 у країні Китай обігнав. Однак, за останніми даними, вперше за тиждень смертність від інфекції значно зменшилася. Про це передає іспанське видання El Pais.

Зокрема, за останню добу в країні померли 655 заражених, а всього кількість смертей становить 4089. При цьому кількість заражених перевищила 56 тисяч, добовий приріст склав більш 8,5 тис.

На даний момент, на карантин закриті школи і університети, а також громадському, залізничному транспорту і судноплавним підприємствам запропоновано перейти в режим роботи з зниженою навантаженням.

Як повідомляли Українські Новини, Індія ввела наймасштабніший і небезпечний карантин. У країні заборонили виходити з дому, навіть при наявності вагомої причини.

Тим часом, в Італії епідемія коронавірусу значно йде на спад.

Крім того, в Ірані для боротьби з коронавірусом введуть посилені заходи, а Росія з завтрашнього дня припиняє авіасполучення з усіма країнами.

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