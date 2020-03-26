Россия завтра прекращает авиасообщение со всеми странами

Правительство поручило Росавиации с полуночи 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в то время как в России объявили следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Об этом сообщается на сайте российского Кабмина.

Речь идет о рейсах из России в другие страны и обратно. Исключением станут полеты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа на родину в связи с распространением коронавируса. Ограничения также не коснутся рейсов, осуществляемых по отдельным решениям правительства.

До 27 марта МИД должен сформировать списки российских граждан, которые планируют вернуться в страну. Россиянам, которые не могут попасть в страну из-за ограничительных мер других государств, рекомендовано обеспечить свое нахождение там и учесть, что по возвращении в Россию им нужно будет выдержать двухнедельный карантин. В аэропортах рекомендовано тестировать на коронавирус всех прибывающих в страну, после чего им необходимо выдать постановление об обязательной самоизоляции.

В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 163 - до 658, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



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Кроме того, по данным разведки, в "ЛНР/ДНР" скрывают информацию о коронавирусе.