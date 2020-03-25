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  • Испания обогнала Китай по смертям от COVID-19: за сутки погибло больше 700 человек
25 марта 2020, среда, 15:51 164
Европа 2020-03-25T17:00:03+02:00
Українські Новини
Испания обогнала Китай по смертям от COVID-19: за сутки погибло больше 700 человек

Испания обогнала Китай по смертям от COVID-19: за сутки погибло больше 700 человек

Ольга Фандорина
Испания, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Испании
Коронавирус. Маска. Фото: pixabay
Коронавирус. Маска. Фото: pixabay

В Испании погибли 3434 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. В Китае, эпицентре вспышке эпидемии, от коронавируса умерли 3285 человек. Об этом сообщает Euronews.

Сейчас испанские отели переоборудуют во временные больницы, а каток в Мадриде используют как морг, так как число заражений и количество смертей продолжает расти.

В издании отмечают, что на систему здравоохранения сейчас ложится серьезная нагрузка: в больницах не хватает необходимого оборудования для лечения пациентов. Кроме того, не хватает средств обеспечения безопасности врачей и медсестер – 14% инфицированных в Испании составляют медработники.

А в МОЗ Украины за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Также Тернопольськой области зафиксировали четвертую в Украине смерть от коронавируса. Умерший контактировал с со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.

Кроме того, мы писали, что заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

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