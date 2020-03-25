Для борьбы с коронавирусом Иран запретит масштабное празднование мусульманского Нового года

Эпидемия коронавируса в Иране стремительно набирает обороты. Ранее, власти выпустили более 85 тысяч заключенных из тюрем, чтобы предотвратить распространенине эпидемии. Согласно последней информации, Иран заявил, что в рамках предотвращения коронавируса запретит праздновать один из мусульманских праздников – Новруз (иранский Новый год). Об этом в среду, 25 марта, заявил в телевизионном обращении президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

Отмечается, что планируется также запретить путешествия и собрания в парках. Так власти страны планируют сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2.

"Этот план жесткий. Он создает трудности и ограничения в путешествиях и будет побуждать людей, которые уже куда-то уехали, как можно быстрее вернуться домой", — цитирует Рухани информагентство.

Он также добавил, что эти "сложные решения необходимы для сохранения жизней людей".

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский заявил, что государство готовит и вскоре презентует проект "Пасха дома", который позволит избежать собрания толп в церквях во время карантина из-за распространения коронавируса.