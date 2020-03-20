В Испании количество погибших от коронавируса превысило тысячу человек

На данный момент, пик эпидемии наблюдается в Италии, Китае и Иране. Четвертой официальной страной, где коронавирус активно набирает обороты и уносит жизни людей, стала Испания. Об это передает BBC.

Отмечается, что от инфекции COVID-19 в стране погибло более 1000 человек.За последние сутки в Испании диагностировали почти 2 тысячи новых случаев коронавируса, а погиб 171 человек. Таким образом, количество инфицированных в Испании составляет почти 20 тысяч человек, а погибших — 1002 человека. В тоже время 1558 пациентов выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.

Кроме того, 9 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.