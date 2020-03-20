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20 марта 2020, пятница, 15:27 177
Мир 2020-03-20T16:30:04+02:00
Українські Новини
В Испании количество погибших от коронавируса превысило тысячу человек

В Испании количество погибших от коронавируса превысило тысячу человек

Елизавета Кесельман
Испания, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Коронавирус в Испании
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Первая страна, которую охватила коронавирусная инфекция стал Китай, несмотря на то, что уже второй день врачи не зафиксировали ни одного нового случая заражения в государстве.

На данный момент, пик эпидемии наблюдается в Италии, Китае и Иране. Четвертой официальной страной, где коронавирус активно набирает обороты и уносит жизни людей, стала Испания. Об это передает BBC.

Отмечается, что от инфекции COVID-19 в стране погибло более 1000 человек.За последние сутки в Испании диагностировали почти 2 тысячи новых случаев коронавируса, а погиб 171 человек. Таким образом, количество инфицированных в Испании составляет почти 20 тысяч человек, а погибших — 1002 человека. В тоже время 1558 пациентов выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.

Кроме того, 9 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

 

 

 

 

 

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