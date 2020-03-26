Карантин в Индии: власти запрещают выходить из дома, иностранцев выгоняют на улицы и угрожают насилием

В целях предотвращения распространения коронавируса, Индия начала внедрять крайние "карантинные" меры. Так, начиная с 25 марта, власти обнародовали запрет покидать свои дома, а иностранных туристов, в частности россиян, местные жители выгонят на улицы и угрожают насилием, считая их разносчиками вируса. Об этом передает издание "Медуза".

Количество инфицированных коронавирусом в стране по последним данным, составило 536 случаев, из которых летальных – 10. Еще 22 марта власти вводили комендантский час и призвали население не выходить из домов с семи утра до девяти вечера.Однако, 25 марта людям вовсе запретили покидать свои дома, даже при наличии веской причины.

Согласно информации The New York Times, в сравнении с другими странами, Индия ввела самый масштабный карантин в мире, а накануне его ужесточения, люди "смели"продукты с полок магазинов.

В городах продолжают работать только основные службы — полиция, пожарные и так далее, — была запрещена работа общественного транспорта и метро. Офисы и храмы были закрыты, а границы городов — заблокированы. Индийские железные дороги закрыли пассажирские перевозки. Небо над Индией также было закрыто: с 24 марта запрещены в том числе внутренние рейсы.

Как передает премьер-министр Индии Наренда Моди, такой карантин должен продлиться 21 день. Он добавил, что Индия находится на критической стадии, когда даже один неверный шаг может привести к распространению вируса.

В то же время, введение карантина представляет серьезную опасность для иностранцев, которые застряли в стране и не могут выбраться в связи с закрытием неба. По данным посольства России, в Индии находится до 10 тысяч россиян, большая часть — в штате Гоа.

Писатель Андрей Жалевич рассказал журналистам, что в последние недели улицы индийских городов и деревень контролируют полицейские и отряды "дружинников". Последние вооружены палками и агрессивно настроены к иностранцам — их считают переносчиками вируса.

"Если европеец чихнул бы в общественном месте, то мог реально палкой получить. Могут бросить палку, в конце февраля на балкон к нам прилетал кусок кирпича. От той же полиции можно палкой получить. Все шарахаются от иностранцев, как от прокаженных", — говорит Жалевич.

Его слова подтвердили двое российских туристов, находящихся сейчас в Индии. По их словам, владельцы отелей и гостевых домов массово требуют от иностранцев выселиться — даже если других вариантов жилья у них нет.

Также в последние недели иностранцам часто отказывали в магазинах в продаже продуктов, питьевой воды и лекарств. В результате у некоторых россиян уже начала заканчиваться еда и вода, подчеркивает Жалевич. Выйти на улицу, чтобы взять еду у знакомых россиян, люди тоже не могут, так как там дежурит полиция и "дружинники". При этом в Гоа много одиноких россиянок с маленькими детьми, рассказал один из туристов.

Индийский журналист Джалис Андраби, сотрудничающий с западными новостными агентствами, также подтвердил слова туристов, рассказал о сильной дискриминации россиян:

"В последнее время иностранцам отказывали в обслуживании отели и магазины, а на улицах на них кричали и называли "короной".В основном людей дискриминируют из-за предрассудков и дезинформации. Когда эпидемия распространилась в Италии и Испании, местные стали опасаться иностранцев. Еще сложнее все стало после того, как у группы итальянских туристов в Индии подтвердили коронавирус", — сказал Андраби.

"Сейчас ситуация очень напряженная. Когда начнет заканчиваться продовольствие, могут быть грабежи и погромы. А уж если какая-нибудь старушка умрет и ее смерть спишут на коронавирус, то дома иностранцев могут вообще начать закидывать зажигательными смесями", — резюмировал Жалевич.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии в честь коронавируса назвали новорожденную девочку.