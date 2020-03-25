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25 березня 2020, середа, 12:28 7
Суспільство 2020-03-25T18:00:07+02:00
Українські Новини
Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію

Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію

Кира Молчанова
Запорізька область, Запоріжжя, коронавірус в Україні
Прапор Запоріжжя
Прапор Запоріжжя

Після того, як в Запоріжжі зафіксували перший випадки зараження новим коронавірусом, місцева влада вирішила ввести в місті режим надзвичайної ситуації.

Про це заявив мер міста Володимир Буряк у Facebook.

"Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту і Куршевеля. Їх вік - від 41 до 55 років", — написав Буряк.

"Коронавірус вже в Запоріжжі, тому сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо режим надзвичайної ситуації в місті. Але я прошу всіх не панікувати і ще раз наполягаю на необхідності залишатися вдома і виходити на вулицю тільки при крайній необхідності", — додав він.

За словами мера, міські лікарні готові до прийому людей з коронавірусом. Сьогодні місцева влада виділить 100 млн грн на потреби лікарень для лікування пацієнтів.

Як повідомляли "Українські Новини", у Волинській області коронавірус підтвердили у 7-річної дівчинки.

Сьогодні в країні зафіксували четверту смерть від коронавірусу. Помер житель Тернопільської області.

Всього в світі станом на сьогодні більше 400 тисяч хворих на COVID-19.

За 24 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 185 повідомлень про підозру на коронавирусну інфекцію.

Тим часом, хвора COVID-19 мешканка Ірпеня народила хлопчика. Стан обох задовільний.

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