Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію

Після того, як в Запоріжжі зафіксували перший випадки зараження новим коронавірусом, місцева влада вирішила ввести в місті режим надзвичайної ситуації.

Про це заявив мер міста Володимир Буряк у Facebook.

"Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту і Куршевеля. Їх вік - від 41 до 55 років", — написав Буряк.

"Коронавірус вже в Запоріжжі, тому сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо режим надзвичайної ситуації в місті. Але я прошу всіх не панікувати і ще раз наполягаю на необхідності залишатися вдома і виходити на вулицю тільки при крайній необхідності", — додав він.

За словами мера, міські лікарні готові до прийому людей з коронавірусом. Сьогодні місцева влада виділить 100 млн грн на потреби лікарень для лікування пацієнтів.

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