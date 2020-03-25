Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта

По состоянию на утро 25 марта в мире насчитывается 422 989 случаев заражения коронавирусом, из которых уже 31 случай в Киеве. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, за сутки количество зараженных увеличилось на 41 391 человека по сравнению с 24 марта. Жертвами коронавируса стали 18 916 человек по всему миру (2 357 за сутки).

Вылечились от коронавируса, согласно данным, 108 578 человек (6 772 за сутки).

В Китае, который стал первым эпицентром распространения коронавируса, насчитывается 81 591 случай. А в Италии стремительно увеличивается количество зараженных - 69 176 по состоянию на утро 25 марта. По смертности от коронавируса Италия лидирует - 6 820 летальных случаев, в Китае - 3 160.

На третьем месте по заболеваемости находятся США, где заразились уже 55 222 человека, погибли 797.

Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом:

Испания - 42 058 случаев, 2 991 из них летальный;

Германия - 32 991 случай, 159 летальных;

Иран - 24 811 случаев, 1 934 погибших;

Франция - 22 633 случая, 1 102 летальных;

Швейцария - 9 877 случаев, 122 из них летальных;

Южная Корея - 9 137 случаев, 120 погибших;

Великобритания - 8 164 случая.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.