Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта

По состоянию на утро 25 марта в мире насчитывается 422 989 случаев заражения коронавирусом, из которых уже 31 случай в Киеве. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Так, за сутки количество зараженных увеличилось на 41 391 человека по сравнению с 24 марта. Жертвами коронавируса стали 18 916 человек по всему миру (2 357 за сутки). Вылечились от коронавируса, согласно данным, 108 578 человек (6 772 за сутки). В Китае, который стал первым эпицентром распространения коронавируса, насчитывается 81 591 случай. А в Италии стремительно увеличивается количество зараженных - 69 176 по состоянию на утро 25 марта. По смертности от коронавируса Италия лидирует - 6 820 летальных случаев, в Китае - 3 160. На третьем месте по заболеваемости находятся США, где заразились уже 55 222 человека, погибли 797. Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом: Испания - 42 058 случаев, 2 991 из них летальный; Германия - 32 991 случай, 159 летальных; Иран - 24 811 случаев, 1 934 погибших; Франция - 22 633 случая, 1 102 летальных; Швейцария - 9 877 случаев, 122 из них летальных; Южная Корея - 9 137 случаев, 120 погибших; Великобритания - 8 164 случая. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома. Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.