В Волынской области коронавирусом заразился 7-летний ребенок

В Волынской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом — это семилетняя девочка. Об этом сообщают пресс-службе Волынской ОГА. "24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка", — говорится в сообщении. Накануне мама с ребенком обратились к семейному врачу с респираторными симптомами. Сейчас проводится работа с теми, кто контактировал с заболевшим ребенком и их родителями. Им рекомендована самоизоляция. Накануне у заболевшего ребенка была тепрераура 38,2, но сечас она нормализовалась до 36,6. Девочка находится дома, но наблюдается врачами. В госпитализации не нуждается. Как сообщали Українські Новини, сегодня в стране зафиксировали четвертую смерть от коронавируса. Умер житель Тернопольской области. Всего в мире по состоянию на сегодня больше 400 тысяч заболевших COVID-19. За 24 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Тем временем, заболевшая COVID-19 жительница Ирпеня родила мальчика. Состояние обоих удовлетворительное.