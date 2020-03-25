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25 марта 2020, среда, 11:57 290
Общество 2020-03-25T11:59:52+02:00
Українські Новини
В Волынской области коронавирусом заразился 7-летний ребенок

В Волынской области коронавирусом заразился 7-летний ребенок

Кира Молчанова
Волынская область, Волынь, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Волынской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом — это семилетняя девочка.

Об этом сообщают пресс-службе Волынской ОГА.

"24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка", — говорится в сообщении.

Накануне мама с ребенком обратились к семейному врачу с респираторными симптомами.

Сейчас проводится работа с теми, кто контактировал с заболевшим ребенком и их родителями. Им рекомендована самоизоляция.

Накануне у заболевшего ребенка была тепрераура 38,2, но сечас она нормализовалась до 36,6. Девочка находится дома, но наблюдается врачами. В госпитализации не нуждается.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в стране зафиксировали четвертую смерть от коронавируса. Умер житель Тернопольской области.

Всего в мире по состоянию на сегодня больше 400 тысяч заболевших COVID-19.

За 24 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, заболевшая COVID-19 жительница Ирпеня родила мальчика. Состояние обоих удовлетворительное.

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