За день в Минздрав поступило почти 200 подозрений на коронавирус

24 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились 113 человек в Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "По состоянию на утро 25 марта в Центр общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19", - сказано в нем. По состоянию на 10:00 25 марта зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции, из них 29 были зафиксированы 25 марта. Наибольшее количество заболевших в Киеве (31 человек), в Черновицкой (38 человек) и Киевской (22) областях. В Ивано-Франковской области области зафиксированы 5 случаев заболевания, в Тернопольской - 4 случая, по 2 случая обнаружено в Запорожской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях, по 1 случаю - в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Черкасской областях. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. Также Українські Новини писали о том, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.