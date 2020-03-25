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25 марта 2020, среда, 11:44 211
Медицина 2020-03-25T13:15:02+02:00
Українські Новини
За день в Минздрав поступило почти 200 подозрений на коронавирус

За день в Минздрав поступило почти 200 подозрений на коронавирус

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус
Коронавирус

24 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились 113 человек в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 25 марта в Центр общественного здоровья поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 10:00 25 марта зафиксированы 113 случаев коронавирусной инфекции, из них 29 были зафиксированы 25 марта.

Наибольшее количество заболевших в Киеве (31 человек), в Черновицкой (38 человек) и Киевской (22) областях.

В Ивано-Франковской области области зафиксированы 5 случаев заболевания, в Тернопольской - 4 случая, по 2 случая обнаружено в Запорожской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях, по 1 случаю - в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Черкасской областях.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также Українські Новини писали о том, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

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