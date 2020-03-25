Заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика

Заразившаяся коронавирусом женщина из Ирпеня Киевской области ночью родила мальчика. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

По его словам, роженицу перевезли из Ворзеля в роддом Белой Церкви.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 - здоровый ирпенский парень!", - написал Маркушин.

Женщину сегодня переведут в инфекционное отделение, а новорожденный временно будет на карантине.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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Тем временем, власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, 24 марта количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 29 до 113 человек.

Тем временем, в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.