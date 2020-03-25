Заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика

Заразившаяся коронавирусом женщина из Ирпеня Киевской области ночью родила мальчика. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook. По его словам, роженицу перевезли из Ворзеля в роддом Белой Церкви. "Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 - здоровый ирпенский парень!", - написал Маркушин. Женщину сегодня переведут в инфекционное отделение, а новорожденный временно будет на карантине. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Также Українські Новини писали, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать. Тем временем, власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус. Как сообщали Українськi Новини, 24 марта количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 29 до 113 человек. Тем временем, в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.