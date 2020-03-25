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25 березня 2020, середа, 14:07 8
Економіка 2020-03-25T15:10:44+02:00
Українські Новини
Субсидії під час карантину збільшать у середньому на 300 гривень

Субсидії під час карантину збільшать у середньому на 300 гривень

Ольга Фандорина

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 25 березня, підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, який продовжили до 27 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, для цього потрібно зареєструватися у службі зайнятості, це можна зробити онлайн.

Крім того, на час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 грн. Механізм має запрацювати після прийняття Верховною Радою закону про Стабілізаційному фонді.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів режим надзвичайної ситуації з-за коронавіруса ще 22 березня.

Раніше, 23 березня, Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

А в МОЗ за добу підтвердили 29 нових випадків коронавіруса, всього 113 заражених.

Також Тернопільської області зафіксували четверту в Україні смерть від коронавіруса. Померлий контактував зі священиком на похороні в Заліщиках, який першим захворів коронавірусом.

Крім того, ми писали, що заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома.

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