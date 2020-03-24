Президент Ізраїлю допомагає батькам відпочити під час карантину, читаючи казки онлайн дітям

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін, де коронавірус також набирає обертів, почав читати казки онлайн дітям, щоб батьки змогли відпочити під час карантину. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я знаю, що це нелегкий час, і діти вдома. Навіть якщо ми всі любимо бути разом, як сім'я, це виклик. Я запрошую вас приєднатися і провести час разом. Я читаю чудову, мудру книгу Леї Гольдберг "Здається квартира". Читайте разом зі мною, всією сім'єю або просто з дітьми (і не поспішайте випити кави або взяти телефон)", - написав глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїльська розвідка в ході спецоперації закупила 100 тисяч тестів на коронавірус у країн Перської затоки.

Китай відкриває кордони Уханю після спаду коронавірусної пандемії.

Тим часом, карантин у Великобританії посилили. Людям заборонили виходити без потреби з дому.

Крім того, в Молдові ще вісім челвок заразилися коронавірусом після того, як відвідали Почаївську лавку в Україні.

Київ став епіцентром епідемії коронавіруса.