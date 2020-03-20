Израильская разведка в ходе спецоперации закупила 100 тысяч тестов на коронавирус у стран Персидского залива

В то время, как Китай до 23 марта передаст Украине 10,4 млн тестов и миллино масок, израильские спецслужбы в ходе проведения спецоперации закупили 100 тысяч тестов на коронавирус в странах Персидского залива. Об этом передает Reuters.

В частности, израильские чиновники не в курсе подробностей спецоперации, поскольку она была настолько секретной, что о ней не знал даже министр по вопросам разведки Израиль Катц.

Действующий премьер страны Беньямин Нетаньяху отметил, что в спецоперации принимали участие "Моссад" и "другие учреждения", которые завезли в государство "необходимо и жизненно важное оборудование" из-за рубежа.

По последним данным, в Израиле 705 человек заразились SARS-CoV-2, летальных случаев не зафиксировано одновременно 14 человек вылечились.

Как сообщали Українські Новини, в Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина.

Кроме того, из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии.

Также из-за нарушения правил самоизоляции Москва задерживает и депортирует граждан Китая.