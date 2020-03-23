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23 марта 2020, понедельник, 15:46 1658
Мир 2020-03-23T15:51:41+02:00
Українські Новини
В Молдове коронавирусом заболели еще восемь человек после поездки в Украину

В Молдове коронавирусом заболели еще восемь человек после поездки в Украину

Елизавета Кесельман
Молдова, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире, Коронавирус в Молдове
Молдова. Фото: ru.sputnik.md
Молдова. Фото: ru.sputnik.md

После того, как в Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса, инфекцию обнаружили еще у восьмерых граждан, которые заразились коронавирусом после поездки в Украину. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает Ziarul de Garda.

Согласно информации, группа людей выехала из Молдовы на автобусе в паломничество в Почаевскую лавру, где после возвращения у восьмерых обнаружили коронавирус.  

"Например, граждане, которые поехали во время эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться", - заявил Кику.

В связи с этим, премьер призвал граждан временно ограничить посещение церквей.

Как сообщали Українські Новини, Киев стал эпицентром эпидемии коронавируса.

Кроме того, в Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек, а также о том, что Минздрав намерен создать дополнительные медгруппы для проведения быстрого тестирования на коронавирус.

 

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