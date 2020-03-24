Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса

Власти заявили, что с 25 марта в провинции Хубэй возобновят движение, а с 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам. Об этом говорится в заявлении заявлении штаба города Ухань по профилактике и борьбе с коронавирусом, передают РИА Новости.

"Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", - говорится в сообщении.

Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил, что с полуночи 25 марта будут отменены ограничения на поездки в и из провинции, исключение пока составит лишь ее административный центр - город Ухань.

Также отмечается, что выезд и передвижение будет разрешено лишь здоровым жителям города и провинции, все поездки будут осуществляться строго на основании так называемого "зеленого кода здоровья", который свидетельствует о том, что человек здоров и не представляет угрозу для окружающих.

Для того, чтобы получить "код здоровья" в провинции Хубэй, необходимо предоставить данные о своем здоровье, полное имя, номер удостоверения личности, телефон, данные о недавних передвижениях, контактах, а также обязательно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Если человек здоров и история его контактов в порядке, то код будет зеленым, его надо сканировать при проходе в транспорт, общественные места, а также при выезде из города и провинции.

Если же данные свидетельствуют о том, что человек болен и может представлять потенциальную угрозу для окружающих, то он получит красный код, то есть запрет на посещение общественных мест и не сможет воспользоваться транспортом.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане в связи со спадом эпидемии закрыли все временные больницы.

Кроме того, в Украине зафиксировали за сутки 11 случаев коронавируса.