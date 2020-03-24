подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новости
  • Мир
  • Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса
24 марта 2020, вторник, 10:28 62
Мир 2020-03-24T10:29:19+02:00
Українські Новини
Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса

Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Ухань, Коронавирус в Китае, Хубэй, спад эпидемии, Китая
Коронавирус в Китае.Фото: chinadaily
Коронавирус в Китае.Фото: chinadaily

Ухань, который стал началом эпидемии коронавируса, постепенно открывает свои границы и возвращается к обыденной жизни. По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Китае составляет 81 552 человек, из которых  3 106 погибших.

Власти заявили, что с 25 марта в провинции Хубэй возобновят движение, а с 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам. Об этом говорится в заявлении  заявлении штаба города Ухань по профилактике и борьбе с коронавирусом, передают РИА Новости.

"Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", - говорится в сообщении.

Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил, что с полуночи 25 марта будут отменены ограничения на поездки в и из провинции, исключение пока составит лишь ее административный центр - город Ухань.

Также отмечается, что выезд и передвижение будет разрешено лишь здоровым жителям города и провинции, все поездки будут осуществляться строго на основании так называемого "зеленого кода здоровья", который свидетельствует о том, что человек здоров и не представляет угрозу для окружающих.

Для того, чтобы получить "код здоровья" в провинции Хубэй, необходимо предоставить данные о своем здоровье, полное имя, номер удостоверения личности, телефон, данные о недавних передвижениях, контактах, а также обязательно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Если человек здоров и история его контактов в порядке, то код будет зеленым, его надо сканировать при проходе в транспорт, общественные места, а также при выезде из города и провинции.

Если же данные свидетельствуют о том, что человек болен и может представлять потенциальную угрозу для окружающих, то он получит красный код, то есть запрет на посещение общественных мест и не сможет воспользоваться транспортом.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане в связи со спадом эпидемии закрыли все временные больницы. 

Кроме того, в Украине зафиксировали за сутки 11 случаев коронавируса. 

Больше новостей о: Ухань Коронавирус в Китае Хубэй спад эпидемии Китая

В Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за с...
За последние сутки коронавирусом заразились две ты...
Более раннее введение жестких карантинных мер могл...
В Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового...
За сутки в Украине 11 новых случаев коронавируса. Киев стал эпицентром заболевания
МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели, - Офис Президента
Новости
Вчера Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус 10:44
Доллар и евро взлетели. Курс валют 24 марта 10:35
Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса 10:28
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки 10:26
Самоизоляцию могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - Геращенко 10:20
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
больше новостей
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек. Данные на 24 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok