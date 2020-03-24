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  • Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости
24 марта 2020, вторник, 10:53 40
Европа 2020-03-24T10:55:12+02:00
Українські Новини
Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости

Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости

Кира Молчанова
Великобритания, Борис Джонсон, коронавирус в Европе, Коронавирус в Великобритании
Великобритания. Фото: freepik
Великобритания. Фото: freepik

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных ограничений на территории страны, чтобы остановить распространение коронавируса, которым в Соединенном королевстве уже болеют почти 7 тысяч человек.

Об этом премьер-министр сказал во время своего видеообращения, передает ВВС.

По новой стратегии борьбы с инфекцией, люди должны оставаться дома. Выходить можно только по уважительной причине: поход в магазин за товарами первой необходимости, за медицинской помощью или на работу, если работать удаленно нельзя. На прогулку или для занятий спортом можно выходить только раз в день.

В стране закроют все магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Собираться можно только группами не больше 2 человек, которые не живут вместе. Исключение — только похороны.

По словам Джонсона, в случае, если люди не будут следовать правилам, у полиции будут полномочия штрафовать их и разгонять митинги.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекращают свою работу в целях противодействия коронавирусу.

До этого в Лондоне из-за коронавируса на каранатин закрыли 40 станций метро.

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