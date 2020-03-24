Зеленський почав оплачувати роботу Єрмака, а Мендель підвищив оклад

Остання заробітна плата Андрія Богдана, звільненого з посади керівника 11 лютого, в Офісі Президента склала 29,7 тис. гривень, а перша Андрія Єрмака, призначеного замість нього – 11,6 тис. гривень, у той час як зарплата Президента Володимира Зеленського за лютий склала 28 тис. гривень, а його прессекретаря Юлії Мендель – майже 46 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітну плату Президентові України Володимиру Зеленському в лютому 2020 нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президентові України не встановлено. З нарахованої заробітної плати сплачено податки і збори згідно з чинним законодавством у сумі 5 460 гривень", – сказано у відповіді.

Відповідно, фактично виплачена Зеленському за лютий зарплата склала 22 540 гривень.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря Президента України Юлії Мендель у лютому 2020 становила 45 885 гривень", – сказано у відповіді.

Посадовий оклад прессекретаря склав 23,1 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 3,5 тис, а інші складові включали в себе в тому числі доплати за попередній місяць у зв'язку з підвищенням окладу.

"Інші виплати (за період службових відряджень, премія, перерахунок заробітної плати за січень 2020 у зв'язку з підвищенням посадового окладу) – 19 310 гривень", - йдеться ву відповіді.

З нарахованої Мендель суми було виплачено майже 8 950 гривень податків і зборів, тому видана їй за лютий зарплата склала 36,9 тис. гривень.

"У лютому 2020 Андрієві Богдану, який обіймав посаду Керівника Офісу Президента України, нараховано заробітну плату в сумі 29 695 гривень, у тому числі посадовий оклад 5 400, надбавка за вислугу років – 1 458 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 080 та інші виплати (за період службового відрядження, індексація грошових доходів, компенсація за невикористану відпустку при звільненні) – 21 757 гривень", – сказано у відповіді.

Після виплати податків і зборів 23 905 гривень, що залишились, відповідно до заяви Богдана були перераховані на благодійність.

"Керівникові Офісу Президента України Андрієві Єрмаку в лютому 2020 нараховано заробітну плату в сумі 11 568 гривень, у тому числі посадовий оклад – 5 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 4 320 гривень та інші виплати (премія, індексація грошових доходів) – 1 848 гривень. З нарахованої заробітної плати сплачено податки та збори згідно з чинним законодавством у сумі 2 256 гривень", - йдеться у відповіді.

В якості помічника Президента Володимира Зеленського заробітну плату Єрмак не отримував.

Заступникам керівника Офісу Президента за лютий було нараховано від 32,9 тис. до 41,8 тис. гривень при посадових окладах від 10,5 тис. до 15,2 тис. гривень.

Зокрема зарплата Кирила Тимошенка склала 32 880 гривень, Юлії Ковалів - 33 294, Юрія Костюка та Андрія Смирнова - по 34 299, Анни Коваленко - 35 049, Сергія Трофімова - 38 309, а Ігоря Жовкви - 41 799 гривень.

Водночас податки та збори з їхніх зарплат склали від 6,4 тис. до 8,2 тис. гривень, відповідно належна до виплати їм сума була нижчою.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Богдан все зароблене у Зеленського перерахував благодійним фондам "Таблеточки" та "Благомай". При цьому Богдан задекларував мільйонні заощадження, нерухомість в Словаччині, машини Tesla та інше.

Єрмак задекларував 0,3 млн гривень доходів за 2019 рік, при цьому за день до карантину Єрмак купив машину за 3 млн гривень.