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26 лютого 2020, середа, 16:59 17
Політика 2020-02-26T18:30:04+02:00
Українські Новини
Богдан віддав зароблені у Зеленського гроші дітям

Богдан віддав зароблені у Зеленського гроші дітям

Виолетта Чайковская
благодійність, Таблеточки, зарплати чиновників, Офіс президента, Онкохворі, Переселенці, Андрій Богдан, Богдан
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що всю свою заробітну плату за час роботи у Володимира Зеленського перерахував на благодійність.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану. За час роботи жодного хабара не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність", - написав він.

скріншот сторінки facebook Андрія Богданаскріншот сторінки facebook Андрія Богдана

Богдан прикріпив до допису довідку, видану Державним управлінням справами 11 лютого про те, що за час роботи керівником Офісу Президента йому було нараховано 252,2 тис. гривень, з яких було виплачено 49,2 тис. податків та до видачі належало 203 тис. гривень.

"Заробітну плату після утримання податку та збору, належну до видачі на руки, Богданом А. Й. фактично не отримано, а депоновано на рахунок в Державній казначейській службі України", - сказано в документі.

довідка ГУД про зарплату Богдана в ОПУдовідка ГУД про зарплату Богдана в ОПУ

24 лютого Богдан направив на ім'я керівника Держуправління справами заяву, в якій просить перерахувати його зарплату благодійним фондам "Таблеточки" та "Благомай".

заява Богдана про перерахування зарплати на благодійністьзаява Богдана про перерахування зарплати на благодійність

Фонд "Таблеточки" надає допомогу онкохворим дітям, а "Благомай" - дітям-сиротам з дитячих будинків або з числа переселенців із зони проведення антитерористичної операції.

Богдан був призначений керівником Адміністрації Президента на наступний день після інавгурації Володимира Зеленського - 21 травня 2019, 25 червня 2019 - переведений в Офіс Президента, а 11 лютого 2020 - звільнений за власним бажанням.

Зарплату Богдан почав отримувати тільки в серпні, а три місяці працював безкоштовно.

Раніше Держуправління справами повідомляло, що Богдану за час роботи було нараховано 252,4 тис. гривень зарплати, і лише 46 тис. гривень зарплати за листопад були депоновані – нараховані, але не виплачені.

Фонду "Таблеточки" перераховували всю свою зарплату колишній глава Адміністрації Президента Петра Порошенка Борис Ложкін та його заступник Олексій Філатов, про що Держуправління справами повідомляло щомісяця.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Зеленського пояснили звільнення Богдана та подякували за роботу.

Після звільнення Богдан полетів на Сейшели.

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