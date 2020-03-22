Ермак накануне карантин купил Mercedes за 3 миллиона

Накануне введения в Украине коронавирусного карантина глава офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Об этом свидетельствую данные Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии ( Покупка Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска ) он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Глава ОП также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн и 123 тыс. 865 грн. на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили.

Модель Mercedes-Benz S 350 d 4Matic long (2019 года выпуска)

В общем на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

Согласно его декларации, с августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.