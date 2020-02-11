підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 лютого 2020, вівторок, 11:41 63
Президент 2020-02-11T11:54:13+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента

Анна Рудык
Офіс президента, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Андрій Богдан
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Про це йдеться в указах Президента №46-48 від 11 лютого, передають Українські Новини.

Причини звільнення Богдана в документі не вказані.

Єрмак звільнений з посади помічника Зеленського і призначений керівником Офісу замість Богдана.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Андрій Богдан "впав у депресію" через сердечні справи: голова Офісу Президента розлучився зі своєю дівчиною. Джерела з близького оточення колишнього глави ОП, говорили, що "Анастасія поїхала з його будинку у Кончі-Заспі. Їх відносини на паузі. Через це Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз уже відійшов і знову включився в роботу".

Раніше Разумков прокоментував чутки про відставку Богдана.

Також повідомлялося, що Богдан не прийшов на прощання із загиблими в катастрофі з МАУ через сварку з Єрмаком.

А наприкінці січня глава Офісу Президента Богдан вперше з початку року з'явився на публіці в Одесі.

Більше новин про: Офіс президента Володимир Зеленський Андрій Єрмак Андрій Богдан

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
З запуску нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32% 13:25
Суд скасував заочний арешт екс-секретаря РНБО Клюєва 13:15
Ціни на картоплю не будуть рости до літа, - експерти 13:15
Кличко з двома заступниками синхронно пішли у відпустку 13:13
Для погашення заборгованості по зарплатам шахтарям виділили ще 163 млн грн, — Гончарук 12:57
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена, - Юрій Луценко 12:20
Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ 12:55
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok