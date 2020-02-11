Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Про це йдеться в указах Президента №46-48 від 11 лютого, передають Українські Новини.

Причини звільнення Богдана в документі не вказані.

Єрмак звільнений з посади помічника Зеленського і призначений керівником Офісу замість Богдана.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Андрій Богдан "впав у депресію" через сердечні справи: голова Офісу Президента розлучився зі своєю дівчиною. Джерела з близького оточення колишнього глави ОП, говорили, що "Анастасія поїхала з його будинку у Кончі-Заспі. Їх відносини на паузі. Через це Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз уже відійшов і знову включився в роботу".

Раніше Разумков прокоментував чутки про відставку Богдана.

Також повідомлялося, що Богдан не прийшов на прощання із загиблими в катастрофі з МАУ через сварку з Єрмаком.

А наприкінці січня глава Офісу Президента Богдан вперше з початку року з'явився на публіці в Одесі.