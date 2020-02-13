Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого

Поки Президент Володимир Зеленський у 2019 заробляв менше підлеглих і не отримав премію за підсумками року, в січні заробітна плата його помічникові Андрію Єрмаку, який тепер очолює Офіс Президента, не нараховувалася взагалі, у на той час керівника Офісу Андрія Богдана склала 33,4 тис. гривень, а у прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель - 52,5 тис.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітну плату Президентові України Зеленському В. О. у січні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президентові України не встановлено", - сказано в ній.

Оскільки податки і збори з нарахованої главі держави суми склали 5 460 гривень, то виплачено Зеленському за січень було 22 540 гривень зарплати.

"Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й. у січні 2020 року нараховано заробітну плату в сумі 33 435 гривень", - сказано у відповіді.

Зокрема, посадовий оклад Богдана склав 12,9 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 10,3 тис., надбавки за вислугу років та роботу в умовах режимних обмежень – 6 тис., а інші виплати (премія, індексація грошових доходів) – 4,2 тис.

Виплачена Богдану після сплати податків сума склала 26,9 тис. гривень.

Приблизно такими ж були січневі зарплати заступників Богдана.

Менше було нараховано лише Юлії Ковалів – 28,6 тис. гривень та Кирилу Тимошенку – 30,4 тис.

У свою чергу перший заступник керівника Офісу Сергій Трофімов заробив 33,5 тис. гривень за січень, а заступники Юрій Костюк та Андрій Смірнов – 34,3 тис., Анна Коваленко – 35,2 тис., а Ігор Жовква – 40 тис.

Водночас Єрмак, перебуваючи в січні на посаді помічника Зеленського, зарплату не отримував взагалі.

"У січні 2020 року заробітна плата помічникові Президента України Єрмаку А. Б. не нараховувалась", - йдеться у відповіді.

При цьому зарплата Мендель за січень була вищою, ніж у керівництва Офісу Президента і майже вдвічі вищою, ніж зарплата самого Зеленського.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря Президента України Мендель Ю. В. за січень 2020 року становила 52 531 гривню", - сказано у відповіді.

Так, її посадовий оклад склав 18,5 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 14,8 тис., а інші виплати (за час службових відряджень і премія) – 19,3 тис.

Після вирахування податків виплачена Мендель сума склала 42,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 11 лютого, Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака главою Офісу Президента.

При цьому ще влітку у відповідь на петицію про звільнення Богдана Зеленський заявив, що вже звільнив його.

Єрмак після звільнення Богдана не планує змінювати заступників.