підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 лютого 2020, четвер, 10:45 23 Документ
Президент 2020-02-13T12:00:02+02:00
Українські Новини
Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого

Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого

Виолетта Чайковская
зарплати чиновників, зарплата президента, Володимир Зеленський, Юлія Мендель, Андрій Богдан, Андрій Єрмак, Зеленський, Мендель, Богдан, Єрмак
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента/Facebook
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента/Facebook

Поки Президент Володимир Зеленський у 2019 заробляв менше підлеглих і не отримав премію за підсумками року, в січні заробітна плата його помічникові Андрію Єрмаку, який тепер очолює Офіс Президента, не нараховувалася взагалі, у на той час керівника Офісу Андрія Богдана склала 33,4 тис. гривень, а у прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель - 52,5 тис.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітну плату Президентові України Зеленському В. О. у січні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президентові України не встановлено", - сказано в ній.

Оскільки податки і збори з нарахованої главі держави суми склали 5 460 гривень, то виплачено Зеленському за січень було 22 540 гривень зарплати.

"Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й. у січні 2020 року нараховано заробітну плату в сумі 33 435 гривень", - сказано у відповіді.

Зокрема, посадовий оклад Богдана склав 12,9 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 10,3 тис., надбавки за вислугу років та роботу в умовах режимних обмежень – 6 тис., а інші виплати (премія, індексація грошових доходів) – 4,2 тис.

Виплачена Богдану після сплати податків сума склала 26,9 тис. гривень.

Приблизно такими ж були січневі зарплати заступників Богдана.

Менше було нараховано лише Юлії Ковалів – 28,6 тис. гривень та Кирилу Тимошенку – 30,4 тис.

У свою чергу перший заступник керівника Офісу Сергій Трофімов заробив 33,5 тис. гривень за січень, а заступники Юрій Костюк та Андрій Смірнов – 34,3 тис., Анна Коваленко – 35,2 тис., а Ігор Жовква – 40 тис.

Водночас Єрмак, перебуваючи в січні на посаді помічника Зеленського, зарплату не отримував взагалі.

"У січні 2020 року заробітна плата помічникові Президента України Єрмаку А. Б. не нараховувалась", - йдеться у відповіді.

При цьому зарплата Мендель за січень була вищою, ніж у керівництва Офісу Президента і майже вдвічі вищою, ніж зарплата самого Зеленського.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря Президента України Мендель Ю. В. за січень 2020 року становила 52 531 гривню", - сказано у відповіді.

Так, її посадовий оклад склав 18,5 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 14,8 тис., а інші виплати (за час службових відряджень і премія) – 19,3 тис.

Після вирахування податків виплачена Мендель сума склала 42,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 11 лютого, Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака главою Офісу Президента.

При цьому ще влітку у відповідь на петицію про звільнення Богдана Зеленський заявив, що вже звільнив його.

Єрмак після звільнення Богдана не планує змінювати заступників.

Більше новин про: зарплати чиновників зарплата президента Володимир Зеленський Юлія Мендель Андрій Богдан Андрій Єрмак Зеленський Мендель Богдан Єрмак

Зарплата Рябошапки в новому році зросла в 2,5 рази...
Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав т...
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з ...
Війна на Донбасі не закінчиться 10 грудня, - Менде...
Зеленський ввів в РНБО Єрмака замість Богдана
Останні дані про спалах коронавірусу: число хворих перевищило 60 тис. осіб
Новини
Курс продажу рубля впав в обмінниках в четвер 11:27
В Одесу йде контейнеровоз з Китаю з хворою командою 11:17
Екс-міністр розвитку громад у 2019 році заробила 790 тис. гривень 10:57
Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого 10:45 Документ
Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки 14-15 лютого 10:38
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
Батько вбитої дитини Соболєв заявив про можливість нового замаху на нього і звернувся до президента 16:45
більше новин
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Обіцяні Кличком виплати в'язням Аушвіца, які дожили до наших днів, в Києві отримали 7 осіб 06:19 Документ
Новий кодекс про банкрутство не працює через недобросовісних арбітражних керуючих. Мін'юст бездіє, - журналіст 11:11
Завдяки діям Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд гривень, - заява Олега Бахматюка 14:55
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
більше новин
Евакуація українців з Уханя відбудеться тоді, коли не буде ризику проникнення коронавірусу в Україну, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok