Весь минулий рік Єрмак жив на дохід в 21 тис гривень на місяць, - декларація

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак задекларував 255 859 гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

З усієї суми доходу 151 тис. гривень становив дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 60 тис. гривень - зарплата в "Міжнародній юридичній компанії", 42,6 тис. гривень - зарплата в однойменному адвокатському об'єднанні, 1 300 гривень - гонорари в "Медійній групі європейського партнерства", 1 000 гривень - дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Згідно з декларацією, Єрмак має 347 тис. доларів і 50 тис. євро готівкою, 26,8 тис. гривень та 609 гривень, розміщених на рахунках в ОТП Банку і Кредобанку відповідно, 1,381 млн гривень коштів, позичені третім особам.

Вказана заборгованість перед декларантом компанії "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (4,98 млн гривень за договором від липня 2016 року і 3,334 млн гривень за договором від листопада 2016 року).

На Єрмака відкритий кредит в Альфа-Банку на 1,263 млн гривень, а також рахунки в ОТП Банку, Кредобанку, Альфа-банку та Приватбанку.

Також глава Офісу Президента задекларував квартиру в Києві площею 107,8 кв. м і право користування автомобілем Toyota Camry 2015 року випуску.

Єрмак вказав у декларації казачейские зобов'язання України номінальною вартістю 3 тис. гривень.

Крім того, у нього є непереданого корпоративні права в компаніях "Міжнародна юридична компанія" (50% від статутного капіталу), "Интерпромфинанс Україна" (10%), "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (99%), "Міжнародна фармацевтична група" (50%), "Ер Пі Ай" (100%), "Интерпромфинанс-Безпека" (50%), "Віссон Юкрейн Технолоджіс" (0,01%), "Ама Віжн" (33,33%).

Також глава Офісу Президента володіє 60% адвокатського об'єднання "Міжнародна юридична компанія".

Єрмак є кінцевим бенефіціаром асоціації "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування", "Міжнародної юридичної компанії" і однойменного адвокатського об'єднання, компаній "Интерпромфинанс Україна", "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", "Міжнародна фармацевтична група", "Ер Пі Ай", "Интерпромфинанс-Безпека", "Віссон Юкрейн Технолоджіс", "Ама Віжн", "М. Е. П", "Українсько-грузинська медійна компанія".

Він також складається у ряді громадських організацій та об'єднань: Українська кіноакадемія, "Наша гордість", "Відчуй", "Союз підприємців теле - і кіноіндустрії", "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення", "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування", Національна асоціація адвокатів України.

Також Андрій Єрмак розповів, що ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, в Україні не будуть прийняті.

Крім того, Єрмак заявив, що не має наміру звільняти своїх заступників після зміни Богдана, а також, що Україна не обговорювала з Росією відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі.