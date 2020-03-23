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23 березня 2020, понеділок, 23:41 13
Суспільство 2020-03-23T23:45:06+02:00
Українські Новини
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає

В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає

Ольга Фандорина
Маски, Коронавірус, медичні маски, Медичні товари
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

460 тис. медичних масок на добу виробляється в Україні, тим часом як у великих аптечних мережах-як і раніше відсутні у продажу медичні маски, без яких у Києві не пускають в громадський транспорт тих, хто має дозвіл.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

"Щодо забезпечення в аптеках, ми працюємо майже з усіма виробниками, асоціаціями, в тому числі медмасок, на сьогоднішній день знаємо, що в Україні в добу виробляється 460 тис. масок... і в багатьох аптеках вони почали з'являтися, це закриє той критичний попит, який виникає", - сказав він.

За його словами, минулого тижня були роздані 10 млн масок в заклади охорони здоров'я.

При цьому Шмигаль зазначив, що у багатьох країнах Європи медмаски відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 18 березня, масок і антисептиків не виявилося в аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров'я" та "Подорожник".

19 березня Міністерство охорони здоров'я заявило, що очікує надходження хірургічних масок для продажу в аптечних мережах до 22 березня.

Тим часом в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з яких 29 зафіксовано в Києві. Таким чином, столиця стала епіцентром захворюваності коронавірусом.

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