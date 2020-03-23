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23 марта 2020, понедельник, 09:28 2812
Общество 2020-03-23T09:28:48+02:00
Українські Новини
Спецбилеты в Киеве: как выглядит "карантинный" пропуск на общественный транспорт

Спецбилеты в Киеве: как выглядит "карантинный" пропуск на общественный транспорт

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, закрытие метро, карантин в Киеве
Киевский транспорт. Фото: Николай Поворозник
Киевский транспорт. Фото: Николай Поворозник

С 23 марта из-за карантина в Киеве приостанавливается пассажирский транспорт и воспользоваться им смогут лишь те, кто получил специальный пропуск. Фото карантинного "спецбилета" опубликовал "24 канал".

Так, в КМДА ранее предупредили киевлян, что ездить в транспорте можно только при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски, которую можно сделать своими руками.

Спецпропуск в транспорт в Киеве. Фото: 24 каналСпецпропуск в транспорт в Киеве. Фото: 24 канал

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Ранее Українські Новини писали, что пассажиры со спецбилетами смогут приобрести билеты или пользоваться проездными и другими способами оплаты проезда в столице во время карантина.

Тем временем за сутки в мире количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 422 случая (всего 333 966), жертвами вируса стали 14 606 человек (1 632 за последние сутки).

Также во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

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