Как будет ходить общественный транспорт в Киеве: схема движения

В связи с ограничением пассажирских перевозок в Киеве из-за карантина, Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Маршрутами смогут воспользоваться лишь медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий при наличии специального пропуска. Карта маршрутов автобусом. Пресс-служба КГГА Автобусные маршруты: № 56-Д "просп.Палладина - ст. м."Лыбидская"; № 114 "Ул. Милославская - ж\/д вокзал "Центральный"; № 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт"; № 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь"; № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая"; № 500 "Ул. Северная - ж\/д вокзал "Центральный". Троллейбусные маршруты: № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого"; № 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости"; № 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай"; № 91-Н "Ул. Милославская - ж\/д вокзал "Центральный"; № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского. Трамвайные маршруты: № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная"; № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь"; № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь"; № 16 "Ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь"; № 22 "Б-р Перова - завод ЖБК"; № 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки". Как сообщали Українські Новини, в след за Киевом, в Тернополе ограничили движение общественного транспорта. Также в Черновцах с понедельника вводят масочный режим, во время которого без специальных защитных средств не будут пускать в магазины.