подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
21 марта 2020, суббота, 19:20 337 Карта
Общество 2020-03-21T20:00:02+02:00
Українські Новини
Как будет ходить общественный транспорт в Киеве: схема движения

Как будет ходить общественный транспорт в Киеве: схема движения

Таня Войтюк
Киев, Общественный транспорт, Маршруты, карантин в Украине, чрезвычайная ситуация
Общественный транспорт. Фото: информатор
Общественный транспорт. Фото: информатор

В связи с ограничением пассажирских перевозок в Киеве из-за карантина, Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Маршрутами смогут воспользоваться лишь медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий при наличии специального пропуска.

Карта маршрутов автобусом. Пресс-служба КГГАКарта маршрутов автобусом. Пресс-служба КГГА

Автобусные маршруты:

  • № 56-Д "просп.Палладина - ст. м."Лыбидская";
  • № 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
  • № 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";
  • № 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";
  • № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
  • № 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

  • № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";
  • № 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";
  • № 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
  • № 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
  • № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
  • № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
  • № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
  • № 16 "Ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";
  • № 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";
  • № 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

Как сообщали Українські Новини, в след за Киевом, в Тернополе ограничили движение общественного транспорта

Также в Черновцах с понедельника вводят масочный режим, во время которого без специальных защитных средств не будут пускать в магазины.

Больше новостей о: Киев Общественный транспорт Маршруты карантин в Украине чрезвычайная ситуация

Не будут пускать в общественный транспорт без спра...
В каждом транспорте Киева будут дежурить два полиц...
Google Maps предложит пользователям новые маршруты...
Тернопольская область ввела режим чрезвычайной сит...
Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника
Как будет ходить общественный транспорт в Киеве: схема движения
Новости
В Киеве зафиксировали семь новых случаев коронавируса 20:20
Завтра на Донбассе прекратят пропуск лиц и транспорта через линию разграничения 20:11
В Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках 19:49
С завтрашнего дня в Киеве запретят пользоваться детскими и спортивными площадками 19:41
Общественный транспорт. Фото: информатор
Как будет ходить общественный транспорт в Киеве: схема движения 19:20 Карта
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
В феврале Разумков получил 92 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 08:00 Документ
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
больше новостей
Власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok