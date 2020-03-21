Как будет ходить общественный транспорт в Киеве: схема движения

В связи с ограничением пассажирских перевозок в Киеве из-за карантина, Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Маршрутами смогут воспользоваться лишь медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий при наличии специального пропуска.

Карта маршрутов автобусом. Пресс-служба КГГА

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп.Палладина - ст. м."Лыбидская";

№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

Как сообщали Українські Новини, в след за Киевом, в Тернополе ограничили движение общественного транспорта.

Также в Черновцах с понедельника вводят масочный режим, во время которого без специальных защитных средств не будут пускать в магазины.