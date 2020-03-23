Україна отримала частину медичної допомоги з Китаю, ПЛР-тестів на коронавірус вистачить на 10 днів, - ОП

Після того, як Президент Володимир Зеленський анонсував, що до 23 березня в Україну з Китаю прибуде 10 млн лабораторних тестів і 400 тис. експрес-тестів на коронавірус, а також 10 апаратів штучної вентиляції легенів, 1 млн масок і 10 тис. літрів дезінфектора, ОП відзвітував, що тестів для проведення аналізу полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР) з метою виявлення коронавіруса, доставлених в першій партії медичного вантажу з Китаю, вистачить на 10 днів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

У ніч на 23 березня Офіс Президента повідомив, що Україна доставила з Китаю 250 тис. експрес-тестів, а також ПЛР-тести, медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням коронавируса.

Кількість доставленої продукції, крім експрес-тестів, в повідомленні не було вказано.

У новому повідомленні Офіс уточнив деякі цифри.

"Україна забезпечена тестами для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції більш ніж на 10 днів ... Іл-76 привіз в Україну перші 80 тисяч респіраторів і 10 тисяч комбінезонів захисту, які вже направлені для лікарів і медиків швидкої допомоги в різні регіони України... Також в першій партії медвантажа прибуло 500 тисяч тришарових масок для потреб військовослужбовців, поліцейських, працівників Держприкордонслужби та інших служб, що мають безпосередній контакт з населенням", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, перша частина партії ПЛР-тестів до кінця понеділка буде доставлена в лабораторії всіх областей.

Експрес-тести будуть розподілені наступним чином: близько 100 тис. відправлять в критично важливі підрозділи і організації, переважно - в Збройні сили, Державну прикордонну службу, Національні гвардію і поліцію, а 150 тис. - в лікарні, які визначені як базові для протиепідемічних заходів.

"Крім того, в Китаї були закуплені і доставлені в Україну апарати штучної вентиляції легенів. Вони будуть передані в медустанови, де є необхідність в цьому обладнанні", - йдеться в повідомленні.

Про яку кількість апаратів і яких лікарнях йдеться, в повідомленні не уточнюється.

Офіс підкреслює, що поки доставлена тільки перша партія медвантажа, а поточного тижня відбудеться ще кілька поставок тестів і медичних засобів з-за кордону, а також запланована закупівля вітчизняних тестів.

Крім того, Офіс заперечує, що значні партії медвантажу постійно доставляють в Україну спеціальними бортами, які евакуюють українських громадян з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні діє карантин і введений режим ЧС у деяких областях. Станом на ранок 23 березня лабораторія підтвердила 73 випадки захворювання коронавірусом, 3 з яких - літальні. При цьому Київ лідирує за кількістю інфікованих.

У той же час обіцяних поставок захисних масок досі немає в аптеках.