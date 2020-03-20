Китай передаст Украине до 23 марта 10,4 млн тестов и миллион масок

В то время, как МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса в Украине, Китай передаст Украине до 23 марта 10 млн лабораторных тестов и 400 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок и 10 тыс. литров дезинфектора для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.



"В ближайшие 48 часов мы ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всех уголках Украины, 10 аппаратов штучной вентиляции легких, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости", - сказал он.



Зеленский заверил, что средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами будет обеспечен каждый украинец.



Также он сообщил, что уже получена первая партия экспресс-тестов, изготовленная Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.



"Благодарю наших ученых и профессионалов за то, что в короткие сроки они смогли это сделать", - подчеркнул президент.



Всего, по словам Зеленского, институт должен был безотлагательно изготовить 200 тыс. экспресс-тестов для выявления заболевания коронавирусом.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что в пятницу в Украине зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса.



Всего по состоянию на утро 20 марта в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев коронавируса, 3 из них - летальные.