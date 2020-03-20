Комендантську годину в Україні поки вводити не збираються, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не бачить необхідності на даний момент вводити комендантську годину через карантин для запобігання поширення коронавіруса, про який сьогодні вже заявив радник міністра МВС.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Не зараз... Сподіваюся, розвиток вірусу не буде таким", - сказав міністр, відповідаючи на питання, яка ймовірність введення комендантської години в Україні.

Інший інформації міністр не надав.

Раніше радник Авакова Іван Варченко заявив, що в Україні вже необхідно вводити комендантську годину та ряд інших заходів обмежувального характеру для запобігання поширення коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, у світі число заражених коронавірусом перевищило 234 тис. чоловік.

Протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Тим часом на в'їзді до Києва працюють вісім блок-постів через карантин.

Кличко допускає, що в Києві на час карантину скасують автобуси, трамваї і маршрутки.