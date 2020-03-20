НБУ обвалив гривню майже на 15 копійок. Курс на 23 березня

В той час, як долар почав падати, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 березня, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Тим часом НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому".

Також НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.