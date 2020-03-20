підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 березня 2020, пʼятниця, 13:49 11
Економіка 2020-03-20T15:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню майже на 15 копійок. Курс на 23 березня

НБУ обвалив гривню майже на 15 копійок. Курс на 23 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар почав падати, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 березня, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Тим часом НБУ розраховує на валюту "Нафтогазу", отриману ним від "Газпрому".

Також НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Населення в день скуповує по $30-40 млн, - НБУ...
Рубль продовжує падати в київських обмінниках...
Долар і євро почали падати. Курс валют на 20 берез...
НБУ обвалив гривню на вихідні: курс валют...
Друга українка померла від коронавірусу в Італії, – МЗС
Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Новини
Директор "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через застуду 15:49 Доповнено
В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей 15:27
Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, — ЗМІ 14:59
Киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину 14:54
Патрульні зупиняють всі автобуси і маршрутки на в'їздах у Київ 14:42
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
Прості поради, які допоможуть захиститися від коронавірусу на роботі 07:30
Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу" 11:25
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути 11:07 Думка
більше новин
В Україні можуть ввести комендантську годину через коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok