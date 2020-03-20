НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную

В то время, как НБУ за 10 дней продал $1,9 млрд для удержания гривны,

Национальный банк ввел операции по подкреплению банков наличной иностранной валютой путем ее обмена на безналичную валюту.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк активно принимает меры для устранения трудностей с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте, которые наблюдались в кассах банков из-за перебоев с авиасообщением вследствие распространения в мире коронавируса. Для обеспечения бесперебойной работы банковской системы Украины в условиях карантина Национальный банк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты", - говорится в нем.

Вместе с налаживанием таких поставок НБУ также ввел операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.

В НБУ отмечают, что в банках имеются безналичные ликвидные средства в иностранной валюте на сумму почти 9 млрд долларов.

Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась 19 марта.

Нацбанк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

Такие операции осуществляются с помощью торгово-информационных систем, используемых банками и для проведения операций на межбанковском валютном рынке.

Участниками данных операций определены 10 банков с наибольшим объемом средств физлиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов по состоянию на первый рабочий день текущего квартала (2 января 2020).

В перечень этих банков входят Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, банк "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", ОТП Банк, а также банк "Пивденный".

На эти учреждения приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.

Отмечается, что НБУ удовлетворяет поданные заявки банков в полном объеме, если запрошенная ими сумма по обмену является достаточной для удовлетворения этих заявок.

Если же запросы банков будут превышать объявленный объем операции, то обмен будет происходит по пропорциональному принципу в соответствии с суммами, которые указаны в заявках банков.

"Операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины, который является достаточным для сглаживания Национальным банком курсовых колебаний на валютном рынке и выполнения всех внешних обязательств государства. Национальный банк и далее будет проводить такие операции для устранения недостатка наличной иностранной валюты в банках. Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена 20 марта", - отмечают в НБУ.

Регламент вышеуказанных операций утвержден постановлением правления НБУ №35 от 19 марта 2020 года "Об осуществлении Национальным банком Украины операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой".

Как сообщали Українські Новини, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Также Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.