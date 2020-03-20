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20 марта 2020, пятница, 12:20 51
Экономика 2020-03-20T12:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную

НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную

Анна Рудык
НБУ, Валюта, Банки, Безналичный расчет
НБУ
НБУ

В то время, как НБУ за 10 дней продал $1,9 млрд для удержания гривны,

Национальный банк ввел операции по подкреплению банков наличной  иностранной валютой путем ее обмена на безналичную валюту.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк активно принимает меры для устранения трудностей с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте, которые наблюдались в кассах банков из-за перебоев с авиасообщением вследствие распространения в мире коронавируса. Для обеспечения бесперебойной работы банковской системы Украины в условиях карантина Национальный банк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты", - говорится в нем.

Вместе с налаживанием таких поставок НБУ также ввел операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту. 

В НБУ отмечают, что в банках имеются безналичные ликвидные средства в иностранной валюте на сумму почти 9 млрд долларов.

Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась 19 марта.

Нацбанк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

Такие операции осуществляются с помощью торгово-информационных систем, используемых банками и для проведения операций на межбанковском валютном рынке.

Участниками данных операций определены 10 банков с наибольшим объемом средств физлиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов по состоянию на первый рабочий день текущего квартала (2 января 2020). 

В перечень этих банков входят Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, банк "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", ОТП Банк, а также банк "Пивденный". 

На эти учреждения приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.

Отмечается, что НБУ удовлетворяет поданные заявки банков в полном объеме, если запрошенная ими сумма по обмену является достаточной для удовлетворения этих заявок.

Если же запросы банков будут превышать объявленный объем операции, то обмен будет происходит по пропорциональному принципу в соответствии с суммами, которые указаны в заявках банков.

"Операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины, который является достаточным для сглаживания Национальным банком курсовых колебаний на валютном рынке и выполнения всех внешних обязательств государства. Национальный банк и далее будет проводить такие операции для устранения недостатка наличной иностранной валюты в банках. Следующая такая операция объемом в 100 млн евро будет проведена 20 марта", - отмечают в НБУ.

Регламент вышеуказанных операций утвержден постановлением правления НБУ №35 от 19 марта 2020 года "Об осуществлении Национальным банком Украины операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой".

Как сообщали Українські Новини, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. 

Также Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

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