Доллар и евро начали падать. Курс валют на пятницу

В то время, как НБУ за 10 дней продал $1,9 млрд для удержания гривны, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 4,33 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,12 коп. до 27,6438 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,81 коп. до 29,4267 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,70 коп. до 30,7333 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,6438 28,6238 29,4267 30,7333 3,03 3,65 Максимальный 28,0500 29,5500 30,1000 32,0000 3,40 4,00 Минимальный 27,0000 28,0900 28,4500 29,9500 2,00 3,42

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Также в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Также Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.