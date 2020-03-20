НБУ рассчитывает на валюту "Нефтегаза", полученную им от "Газпрома"

Кроме того, что бороться с последствиями коронавируса НБУ планирует с помощью МВФ и других доноров, Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы рассчитываем на поступление значительной суммы, которую "Нефтегаз" получил от "Газпрома". Думаю, что большая часть от этой суммы окажется в резервах НБУ в ближайшие месяцы", - сказал он.

При этом Чурий отметил, что международные резервы снизились и на данний момент ниже 25 млрд долларов.

"Резервы НБУ сегодня составляют более 24 млрд долларов", - сказал он.

По словам Чурия, в резервах НБУ есть пакет ценных бумаг США, которые подорожали, и НБУ от этого лишь заработал.

Он добавил, что НБУ и далее будет принимать активное участие на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" $578,4 млн за транзит газа с декабря по февраль.

Кроме того, НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.