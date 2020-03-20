Населення в день скуповує по $30-40 млн, - НБУ

У той час як курс гривні продовжує падати, Національний банк констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"Попит (на валюту на міжбанку) генерується українським бізнесом. Попит з боку фізосіб становить 30-40 млн доларів", - сказав він.

Чурий додав, що попит з боку населення трохи заспокоївся.

"фізичні особи купують в основному через онлайн. Попит з боку нерезидентів становить менше 1% від загального попиту", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк розраховує на надходження в міжнародні резерви валюти від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації. У середу долар досяг позначки 27.Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні. Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.