Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг

В то время, как население купило $300 млн за первую неделю кризиса, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3391 1 доллар США 27,2685 1 швейцарский франк 28,2531 10 иен 2,5322 10 российский рубль 3,4175 1 евро 29,7936



Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации.



В среду доллар достиг отметки 27.



Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.



Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.