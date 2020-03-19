Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг

В то время, как население купило $300 млн за первую неделю кризиса, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH\/USD.Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3391 1 доллар США 27,2685 1 швейцарский франк 28,2531 10 иен 2,5322 10 российский рубль 3,4175 1 евро 29,7936 Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. В среду доллар достиг отметки 27.Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH\/USD на ближайшие недели. Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.