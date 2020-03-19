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19 марта 2020, четверг, 06:00 5926
Экономика 2020-03-19T06:00:01+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг

Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Валюта, Курс валют, Нацбанк, курс доллара
Валюта.
Валюта.

В то время, как население купило $300 млн за первую неделю кризиса, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3391
1 доллар США 27,2685
1 швейцарский франк 28,2531
10 иен 2,5322
10 российский рубль 3,4175
1 евро 29,7936


Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. 

В среду доллар достиг отметки 27.

Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели. 

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

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