Майже 300 киян здали тест на коронавірус

291 житель Києва здав тест на коронавірус, на який в Україні захворіли 26 людей і одному з них вже вдалося видужати. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко. "На сьогоднішній день тест на коронавірус здав 291 киянин", - сказав він. За його словами, в столиці підтверджені 3 випадки захворювання на коронавірус. Кличко зазначив, що тест здають під наглядом медиків і за їх рекомендаціями. Як повідомляли Українські Новини, протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозрі на коронавирусную інфекцію. Також радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу. Тим часом, в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу COVID-19, з них 3 летальних станом на ранок 20 березня. А по всьому світу коронавірусом заразилися більше 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих. В Італії за добу більше п'яти тисяч нових інфікованих.