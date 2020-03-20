Майже 300 киян здали тест на коронавірус

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогоднішній день тест на коронавірус здав 291 киянин", - сказав він.

За його словами, в столиці підтверджені 3 випадки захворювання на коронавірус.

Кличко зазначив, що тест здають під наглядом медиків і за їх рекомендаціями.

Як повідомляли Українські Новини, протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозрі на коронавирусную інфекцію.

Також радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Тим часом, в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу COVID-19, з них 3 летальних станом на ранок 20 березня.

А по всьому світу коронавірусом заразилися більше 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих. В Італії за добу більше п'яти тисяч нових інфікованих.