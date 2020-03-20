підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 березня 2020, пʼятниця, 12:25 7
Суспільство 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
Майже 300 киян здали тест на коронавірус

Майже 300 киян здали тест на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Тест на коронавірус
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

291 житель Києва здав тест на коронавірус, на який в Україні захворіли 26 людей і одному з них вже вдалося видужати.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогоднішній день тест на коронавірус здав 291 киянин", - сказав він.

За його словами, в столиці підтверджені 3 випадки захворювання на коронавірус.

Кличко зазначив, що тест здають під наглядом медиків і за їх рекомендаціями.

Як повідомляли Українські Новини, протягом четверга, 19 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозрі на коронавирусную інфекцію.

Також радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Тим часом, в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу COVID-19, з них 3 летальних станом на ранок 20 березня.

А по всьому світу коронавірусом заразилися більше 234 тис. осіб, майже 10 тис. загиблих. В Італії за добу більше п'яти тисяч нових інфікованих.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві Тест на коронавірус

Перша людина в Україні вилікувалася від коронавіру...
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві...
В Україні можуть ввести комендантську годину через...
Клініці Пальчевського відмовилися постачати тести ...
Перша людина в Україні вилікувалася від коронавірусу
В Україні можуть ввести комендантську годину через коронавірус
Новини
У Києві перенесли прийом документів у перші класи 13:50
Т.в.о. президента "Енергоатому" в березні задекларував 600 тис. гривень зарплати 13:31
Таблетки. Фото: pixabay.com
Не парацетамолом єдиним: ВООЗ дозволила знімати симптоми коронавірусу ібупрофеном 13:05
Зеленський закликає місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту 13:03
Bolt і Uber безкоштовно возитимуть лікарів на роботу в Києві 13:02
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
Прості поради, які допоможуть захиститися від коронавірусу на роботі 07:30
Кононенко купує обладнання двом лікарням на окрузі, де програв вибори "Слузі народу" 11:25
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
Володимир Пилипенко: надзвичайний стан - бути чи не бути 11:07 Думка
більше новин
Вчора МОЗ отримав 56 підозр на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok