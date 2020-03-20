Первый человек в Украине вылечился от коронавируса

Мужчина из Черновцов вылечился от коронавируса в то время, как в течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Пациенту из Черновцов было повторное лабораторный анализ на коронавирус. И он вдруг показал отрицательный результат. А значит, можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что сегодня мужчины, выздоровел, выпишут и он вернется домой.

Президент также отметил, что побороть коронавирус можно только соблюдая правила изоляции, оставаясь дома.

Как сообщали Українські Новини, советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса

Тем временем, в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных по состоянию на утро 20 марта.