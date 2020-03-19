Гривня на міжбанку обвалилася ще на 44 копійки

В той час, як гривня обвалилася на 53 копійки, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 32 коп. у четвер знизився на 44 коп. до 27,84 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,75-27,80 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,86-27,89 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,81-27,87 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,27% з 23,74 UAH\/USD до 27,84 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи. А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH\/USD на найближчі тижні. Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. А Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Також НБУ дав поради з розрахунками та поводження з грошима у період карантину.