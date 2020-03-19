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19 березня 2020, четвер, 17:15 7
Економіка 2020-03-19T19:30:03+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку обвалилася ще на 44 копійки

Гривня на міжбанку обвалилася ще на 44 копійки

Анна Рудык
курс долара, курс гривні, Міжбанк, курс гривні на міжбанку
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як гривня обвалилася на 53 копійки, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 32 коп. у четвер знизився на 44 коп. до 27,84 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,75-27,80 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,86-27,89 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,81-27,87 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,27% з 23,74 UAH/USD до 27,84 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. А Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Також НБУ дав поради з розрахунками та поводження з грошима у період карантину.

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