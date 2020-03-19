НБУ дал советы по расчетам и обращению с деньгами в период карантина

В то время, как гривна продолжает стремительно падать, Национальный банк советует снизить контакты с наличными и меньше снимать средства в банкоматах в период карантина.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Более cashless, меньше кэша! Таким должен быть девиз каждого на время карантина. Это снизит вероятность распространения коронавируса", - говорится в нем.

Именно поэтому Национальный банк советует: снизить контакты с наличными (национальной и иностранной), меньше снимать средства в банкоматах, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием, рассчитываться по безналу, лучше бесконтактно (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую возможность).

"После контакта с банкнотами и монетами тщательно мойте руки и не прикасайтесь лица. Не забывайте периодически дезинфицировать платежные карточки, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, используете для безналичной оплаты", - подытожили в НБУ.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля 2020 года указом Кабинета Министров.

Карантин в Украине предусматривает: закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

В среду доллар достиг отметки 27.



Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.



Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.