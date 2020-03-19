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19 березня 2020, четвер, 16:26 7
Економіка 2020-03-19T17:02:08+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Анна Рудык
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Курс гривні
Курс гривні

В той час, як НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3190
1 долар США 27,8025
1 швейцарський франк 28,5388
10 ієн 2,5351
10 російських рублів 3,4652
1 євро 30,0934

Як повідомляли Українські Новини, населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. А Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Також НБУ дав поради з розрахунками та поводження з грошима у період карантину.

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