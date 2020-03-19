Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

В той час, як НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,3190 1 долар США 27,8025 1 швейцарський франк 28,5388 10 ієн 2,5351 10 російських рублів 3,4652 1 євро 30,0934 Як повідомляли Українські Новини, населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи. А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH\/USD на найближчі тижні. Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. А Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Також НБУ дав поради з розрахунками та поводження з грошима у період карантину.